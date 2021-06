Ortsentwicklung : So geht es weiter mit Schodens Freizeitzentrum

Im Moment nur stark eingeschränkt in Betrieb: Blick vom Kiosk der „Multi-Kulti“- Anlage in Schoden auf die Saar. Foto: Dirk Tenbrock

Schoden Warum das „Multi-Kulti“- Zentrum am Saarufer, trotz weiterer Auflagen, weiterhin Priorität hat.

Mit Nachdruck verfolgt der Rat der Ortsgemeinde Schoden auch in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag den Plan, das am Saarufer gelegene Freizeitzentrum „Multi-Kulti“ möglichst bald und möglichst umfänglich wieder in Betrieb zu nehmen. Im Moment ist dort nur der Selbstbedienungskiosk und das Lager des Kanuverleihes geöffnet.