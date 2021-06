Freizeit : So läuft ab 19. Juni das Baden in Hermeskeil

Hermeskeil Keine Zeitfenster, keine Onlinebuchung: Die Verbandsgemeinde orientiert sich für die Öffnung ihres Freibads an Bewährtem aus 2020. Es gibt aber auch Änderungen, etwa bei der maximalen Besucherzahl.

Badezeit

Anders als in den meisten Freibädern der Region wird das Baden in Hermeskeil nicht auf drei- oder vierstündige Zeitfenster begrenzt sein. Stattdessen können die Gäste durchgängig von 11 bis 19 Uhr im Bad verweilen. „Das hatten wir im Vorjahr auch so entschieden, und es gab viele positive Rückmeldungen dazu“, sagte Heck.

Keine Online-Anmeldung

Die Badegäste müssen vor dem Besuch ihre Kontaktdaten in ein Formular eintragen, das sie vor Ort an der Kasse abgeben. Formular-Vordrucke sind auf der VG-Internetseite www.hermeskeil.de herunterzuladen, für Kurzentschlossene liegen Bögen am Badeingang aus. Eine Online-Reservierung und Bezahlen des Eintritts vorab sind nicht erforderlich. Hagen Wiehle (Bürger für Bürger) merkte an, dass es sich im vergangenen Sommer häufiger „vor dem Eingang gestaut“ habe, weil Besucher den Bogen nicht vorab ausgefüllt hätten. Heck erklärte, dass die Verwaltung darauf wenig Einfluss nehmen könne. Allerdings habe man insofern reagiert, dass die Sicherheitskräfte am Eingang frühzeitig auf Wartende zugingen und nachfragten, wer das Formular nicht ausgefüllt habe. So werde die „Warteschlange entzerrt“, weil nicht alle den Bogen erst vorne an der Kasse ausfüllten.