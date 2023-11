Raser unterwegs So oft registriert die Polizei Trier illegale Rennen

Konz · Mitarbeiter der Konzer Verwaltung haben am Dienstag mitten in Könen zwei Raser beobachtet, die sich duelliert haben. Solche Vorfälle kommen in der Region immer wieder vor. Landesweit steigen die Zahlen. Was die Polizei dagegen tut.

08.11.2023 , 16:16 Uhr

Keine Rennpiste: Wer auf öffentlichen Straßen illegale Autorennen austrägt, muss mit Strafen rechnen. Foto: Frank Rumpenhorst Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Dienstagnachmittag, mitten in Konz-Könen. Nahe des Kreisverkehrs, der zum Aldi und zum Edeka führt, kommen zwei Mitarbeiter der Konzer Verwaltung, die dort gegen 14.35 Uhr mit einem Dienstfahrzeug unterwegs sind, gerade noch so an einer brenzligen Situation vorbei. Ihnen kommen zwei dunkle Autos, die mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander fahren, entgegen. Ein Mercedes SUV und ein BMW der Fünfer-Reihe scheinen sich ein Rennen zu liefern. „Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer zu vermeiden, musste das Fahrzeug der Stadt Konz stark abbremsen und nach rechts ausweichen“, erklärt die Polizei nach dem Vorfall. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass die Konzer Verwaltungsmitarbeiter durch ein illegales Autorennen gefährdet worden sind und haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Dazu suchen sie weitere Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich demnach bei der Polizei in Konz melden unter 06501/9268-0.