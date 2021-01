Mehr Absperrungen und massive Kontrollen geplant : So soll der Rodelansturm in die Region verhindert werden

Rodelspaß am Dollberg zeigt unser Archivbild von 2018. In Corona-Zeiten bleibt das Wintersportgebiet gesperrt. Damit sich daran am kommenden Wochenende auch möglichst alle halten, sind umfangreiche Kontrollen geplant. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hilscheid/Hermeskeil/Stipshausen Ordnungskräfte wollen am Wochenende mit Kontrollen für deutlich weniger Schneehungrige im Hunsrück sorgen.

Auch in Hermeskeil werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Januar, sollen demnach Parkplätze an mehreren Orten im VG-Gebiet gesperrt werden, an denen am ersten Januar-Wochenende eine große Zahl von Menschen die schneebeckten Hügel auf Schlitten hinuntergefahren waren. Ein Einhalten der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sei dabei kaum noch möglich gewesen, kritisiert VG-Chef Hartmut Heck. Zudem seien durch „Wildparker“ vor allem am Dollberg in Neuhütten Rettungswege blockiert worden. Der Parkplatz des Wintersportgebiets Dollberg soll daher auch am kommenden Wochenende gesperrt bleiben, kündigt der VG-Chef an. Auch die Anfahrt über die Ortsstraßen von Neuhütten wolle man verhindern.