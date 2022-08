Open-Air-Events : „Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt“ - So viel Arbeit steckt hinter einem Open-Air-Event

Christof Kramp trifft an der Saar-Mosel-Mündung erste Vorbereitungen für zwei Konzerte am Monatsende. Foto: DT

Konz/Saarburg Wenn ein Open-Air-Event beginnt, weiß kaum ein Besucher, welcher logistische Aufwand in den Vorbereitungen für ein Konzert an ungewöhnlichen Orten steckt. Wir haben uns die Sache bei einer Konzert-Location in Saarburg genauer angeschaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Ein warmer Sommerabend am Stadtrand von Saarburg. Hier befindet sich, entlang der Straße nach Irsch, das ehemalige Kasernengelände der französischen Truppen, das als sogenanntes Konversionsgelände seit einigen Jahren und mit viel Aufwand zu einem Wohn- und Freizeit-Quartier umgestaltet wird. Dabei tauchen dann immer wieder Überraschungen auf, so wie der ehemalige Schießstand der Truppen. Den hat Christof Kramp von der Veranstaltungsagentur ‚Station-K‘ als ungewöhnliche Konzert-Location entdeckt und bespielt ihn nun schon seit einigen Jahren.

Lesen Sie auch Nachtleben : Der Türsteher: Zwischen Freund und Spielverderber

So sieht dann die Szenerie aus: Auf der eigens aufgebauten Bühne steht ein großer, frisch gestimmter Konzertflügel, davor 150 Stühle, im Hintergrund sind Essens- und Getränkestände aufgebaut, rund zehn Personen stehen bereit, um sich um das Wohlergehen der Konzertbesucher zu kümmern. In der Ferne brummt leise ein Generator.

Info Konzerte an der Saar-Mosel-Mündung Diese beiden Konzerte waren ursprünglich an der Saar-Mosel-Mündung in Konz geplant, aus technischen Gründen hat sich Station-K zur Verlegung in die alte Kaserne entschieden (letzte Abfahrt rechts von der Bundestraße 407 von Saarburg in Richtung Irsch, gegenüber dem Industriegebiet) Freitag, 26.08. 20.30h Tingvall Trio Echo-Jazz-Preisträger Martin Tingvall stellt sein neues Programm „Dance“ mit ungewöhnlichen, auch Latin-Rhythmen vor. Samstag, 27.08. 20.30h Martin Kohlstedt Der Komponist und Pianist versteht meisterhaft zu improvisieren. Ob Film- der Theatermusik, er erzählt mit seinen Fingern Geschichten.. Weitere Infos und Tickets unter: www.station-k.de

So, oder ähnlich, sieht es dieser Tage überall in der Region aus, wenn Konzerte oder andere Events an ungewöhnlichen Orten ohne eine feste Veranstaltungs-Infrastruktur stattfinden.

Was für ein Aufwand es ist, eine sogenannte „Off-Location“ professionell vorzubereiten, schildert Christof Kramp, der häufig mit solchen Situationen konfrontiert ist. „Man macht sich kein Bild davon, wieviel Arbeit da drinsteckt. Das geht nur mit einem guten, eingespielten Team und der Unterstützung der Gemeinden“, sagt er. Am Freitag, 26. und Samstag, 27. August, wird Kramp den Schießplatz mit zwei Konzerten bespielen, zu denen sich Weltstars angesagt haben (siehe Info-Box).

Schon Wochen zuvor beginnt die Personal- und Logistik-Planung. Die Mitarbeiter für Auf- und Abbau sowie für das Konzert selbst werden eingeteilt. Die Bühne samt Licht- und Tontechnik musste schon weit vorher bestellt werden, hier lobt Kramp seinen langjährigen Partner ‚KM-Audio und Veranstaltungstechnik‘ aus Schmelz im Saarland: „Es ist wichtig, dass man sich verlassen kann, dass da alles klappt und der Preis fair ist.“

Bei solchen „Off-Locations“ versuchen die Veranstalter immer, zwei oder drei Konzerte nacheinander durchzuführen, damit sich der Aufwand überhaupt lohnt. Die fünf auf sieben Meter große Rundbogen-Bühne wird dann schon ein paar Tage vorher aufgebaut, damit sich der Rest drumherum arrangieren lässt.

Die mal mehr, mal weniger aufwändige Ton- und Lichttechnik wird erst am Veranstaltungstag (der für die Agentur dann immer ein sehr langer ist) eingerichtet, möglichst unter Beteiligung der Künstler mit Beleuchtungsproben und Soundchecks.

Derweil haben Kramp und seine Leute den Getränkeausschank, die Food-Zelte (mit Öfen, Kochplatten, Wärmebehältern, Spülmaschinen und ähnlichen Gerätschaften) bestückt, platziert, verkabelt und die Wasseranschlüsse verlegt, insgesamt werden wohl Hunderte Meter Kabel und Leitungen verleg. Ein Strom-Verteilerkasten ist dort mittlerweile installiert worden, ohne Strom kein Konzert.

Zwei weitere Faktoren sind die Sicherheit und der Umweltschutz. Ein Sicherheitskonzept ist seit diesem Jahr vom Land zwingend vorgeschrieben, hier hat Station-K längst seine Hausaufgaben gemacht. Durch die Randlage des Platzes mit den vorgelagerten Kasernen-Verwaltungsgebäuden werden aber keine Poller oder Barrieren benötigt. Wie gesagt, solche „Off-Locations“ werden zwar nie Orte für Routineveranstaltungen, aber es hilft, wenn man häufiger ungewöhnliche Plätze bespielt. Das verhält sich beim Umweltschutz genauso, die Agentur arbeitet, wo es geht, mit Mehrweggeschirr, ansonsten wird recycelbares Material verwendet.

Auch der wiehernde Amtsschimmel will befriedigt sein, Gestattungen und Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden. Da in diesem Fall keine Anwohner belästigt werden können, ist dieses Thema schnell erledigt.