Bauland : So viel kosten die neuen Grundstücke in Oberemmel

Neubaugebiet in Oberemmel Foto: Friedhelm Knopp

Konz Der Quadratmeter Land im Neuabugebiet im Petschel kostet unter 200 Euro. Einige Flächen könnten teurer werden.

Die Erschließung des Neubaugebiets „Im Petschel“ in Konz-Oberemmel läuft auf Hochtouren und liegt laut der Konzer Verwaltung voll im Zeitplan. Wenn alles gut geht, können die ersten Bauherren im Frühjahr 2021 mit dem Bau ihrer Häuser loslegen. Verkauft sind die Flächen jedoch noch nicht. Zwar hat liege der Verwaltung in Konz schon eine Warteliste vor, sagt Pressesprecher Michael Naunheim. Die Vermarktung der 26 rund 700 Quadratmeter großen Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser in Ein- oder Zweietagen-Bauweise könne jedoch erst beginnen, wenn mit dem Amtsgericht alle rechtlichen Formalien geregelt seien.

Fest steht jedoch schon, wie teuer die Grundstücke werden, die in städtischen Besitz sind. Die sechs städtischen Grundstücke, die direkt von Krettnach aus kommend am Oberemmeler Ortseingang an der Landesstraße 136 liegen, werden für 182 Euro pro Quadratmeter vermarktet. Die anderen elf städtischen Grundstücke, die im hinteren Bereich des Neubaugebiets weiter weg von der Landesstraße liegen, kosten 198 Euro pro Quadratmeter. Das hat der Konzer Stadtrat in einem beschlossen. Acht weitere Grundstücke werden privat vermarktet. Die Preise dafür werden von den Verkäufern bestimmt.

Foto: TV/Schramm, Johannes