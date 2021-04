Pandemie : Wie viele Intensivbetten derzeit in Kliniken in Saarburg und Hermeskeil belegt sind

Wie viele Intensivbetten derzeit in Kliniken in Saarburg und Hermeskeil belegt sind

In der Saarburger Klinik werden aktuell Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, in Hermeskeil derzeit nicht. Foto: Friedemann Vetter

Saarburg/Hermeskeil Im Kreis Trier-Saarburg ist die Corona-Inzidenz am Montag über die 100er-Marke gestiegen. Machen sich die schon länger steigenden Infektionszahlen bereits auf den Intensivstationen in Saarburg und Hermeskeil bemerkbar? Wir haben bei den Kliniken nachgefragt.

Für das Kreiskrankenhaus St. Franziskus in Saarburg meldet Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen am Montagvormittag, dass aktuell fünf der acht Intensivbetten in der Klinik belegt seien. Von den acht Intensivbetten würden zwei für Covid-19-Patienten vorgehalten. Eines davon sei am Montag mit einem Patienten belegt gewesen, der auch beatmet werden müsse: „Diese Zahlen können sich aber stündlich ändern“, gibt Gehlen zu bedenken. Allerdings sei das Saarburger Krankenhaus „bei Bedarf jederzeit kurzfristig in der Lage, zusätzliche Behandlungskapazitäten auf der Intensivstation zur Behandlung von Covid-Patienten zu schaffen“.