VRT steht Rede und Antwort So werden die Busfahrpläne in der Region Trier aufgestellt und leere Fahrten finanziert

So wie die Busse jetzt fahren bringen sie keine Entlastung, sondern sind eine Belastung. So fasst Sonja Zehren aus Irsch ihre Erfahrungen zusammen. Sie ärgert sich darüber, dass ihr Sohn – genauso wie viele andere Kinder, die in Trier zur Schule gehen – auf dem Nachhauseweg am Nachmittag „schlichtweg unzumutbare“ Wartezeiten am Bahnhof in Kauf nehmen müsste, wenn er denn mit dem Bus fahren würde, was er gerne täte.