Energie sparen : So will die Saarburger Verwaltung Energie sparen

So will die Saarburger Verwaltung Energie sparen

Die Verwaltung setzt die Raumtemperatur herab und will auch bei Warmwasser und Beleuchtung sparen. Was das konkret bedeutet.

Alle müssen angesichts steigender Energiepreise und drohenden Gasmangels sparen, auch die Verwaltungen. Die Saarburger Verwaltung hat nun bekannt gegeben, dass sie mit Beginn der Heizperiode (normalerweise 1. Oktober) erste Maßnahmen in den Verwaltungsgebäuden und Außendienststellen auf den Weg bringt. So wird die Raumtemperatur überall abgesenkt, die Warmwasserversorgung reduziert oder abgeschaltet, und auch an der Innenbeleuchtung wird gespart.