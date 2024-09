Fotostrecke So wird auf dem Saarweinfest 2024 gefeiert

Umzug mit Neuheiten 25 Gruppen haben sich laut Sandra Gehlen von der Stadtverwaltung zum Festumzug am Sonntag ab 14 Uhr angemeldet. Neu in diesem Jahr: Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell werden eine Gruppe bilden. Zudem sind zwei neue Trachtengruppen aus der Eifel und Baden-Württemberg dabei. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten ansonsten Fahnenschwinger, Marching-Bands und Musikvereine, Tanz und Kindergruppen, die Weinhoheiten, Vertreter der Stadt und der VG auf jeweils eigenen Wagen sowie Abordnungen von Vereinen. Der Umzug geht in der Heckingstraße los und endet am Kreisel am Altstadttunnel. Die Weingläser für den Festwein, der beim Umzug ausgeschenkt wird, gibt es an Ständen an den beiden Kreiseln in der Innenstadt zu kaufen. Mobile Verkäufer sind zudem unterwegs.