Veranstaltung bietet einige Neuerungen Kulinarik, Action und Einkaufserlebnis: So wird der Goldene Oktober in Saarburg

Wie immer ist die Graf Siegfried Straße gesperrt, um ein entspanntes Flanieren auf der Einkaufsmeile zu ermöglichen. Parkplätze am Rande der Innenstadt, rund um den Bahnhof, am City-Parkplatz und beispielsweise beim Lidl seien reichlich vorhanden. Apropos Bahn: „Aus beiden Richtungen, also Trier und dem Saarland fahren reichlich Züge, wir empfehlen die Anreise per Bahn ausdrücklich“, sagt Kramp, das sei im Sinne der Nachhaltigkeit ein Gebot der Zeit.