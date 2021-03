Natur : Was rund um den Schillinger See gebaut wird

Vorsicht, Baustelle: Im Rahmen der Renaturierung des Flontabachs laufen derzeit auch umfangreiche Arbeiten im Umfeld des Schillinger Sees. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Schillingen (cweb) Wer in den vergangenen Tagen an der Freizeitanlage in Schillingen vorbeigekommen ist, der hat sich vielleicht über einige Veränderungen gewundert. Entlang der Zufahrt zum See sind mehrere Bäume gefällt worden.

Bagger und schwere Baumaschinen sind rund um das Gewässer im Einsatz, das zurzeit von rotweißem Absperrband eingerahmt ist. Außerdem ist ein Teil der dort vorbeiführenden Traumschleife Schillinger Panoramaweg seit Anfang März für Wanderer gesperrt. Der TV hat sich bei Ortsbürgermeister Markus Franzen nach den Hintergründen erkundigt.

Laut dem Ortschef hat die im Herbst 2020 ausgeschriebene Renaturierung des Flontabachs begonnen, von der auch das direkte Umfeld des Schillinger Sees betroffen ist. „Das Bachbett wird vor dem See verbreitert und etwas verschwenkt“, erläutert Franzen. Am Ufer seien einige Fichten entfernt worden, damit sich dort eine neue natürliche Vegetation bilden könne. Zusätzlich würden alle Wegequerungen des Flontabachs – von der Quelle bis zur Mündung in die Ruwer – mit Haubenkanälen gestaltet. „So kann der Bach in natürlicher Weise unter den Wegen durchfließen.“