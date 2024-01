Andere Form der Landwirtschaft Solawi in Kell am See: Wo Ernte und Esser zusammenrücken und Gurken krumm sein dürfen

Kell am See · Die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Kell ist seit Jahresbeginn ein Verein. Wie sieht das Konzept aus? Und was haben Mensch und Natur davon?

18.01.2024 , 08:04 Uhr

Erzeuger und Verbraucher rücken näher zusammen: Ulla Steuer und Frederik Zeller in einem Folientunnel, in dem Gemüse auch bei Minusgraden wächst und gedeiht. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Im Februar 2021 kam Frederik Zeller auf die Idee, Solidarische Landwirtschaft zu betreiben. Dem studierten Agrarwissenschaftler hat das „Solawi“ genannte Prinzip gefallen, das bereits weltweit praktiziert wird: der direkte Kontakt zwischen der Ernte und den Verbrauchern, hier Ernteteiler genannt.