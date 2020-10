Aktion „Solidarität bewegt“ : Kinder laufen und radeln für Spenden

Wincheringen Die seit vielen Jahren im Bistum Trier bekannte und erfolgreiche Sammlung zur finanziellen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen der Partnerorganisationen in Bolivien musste in diesem Jahr wegen Corona ausfallen.

Die Pfarreiengemeinschaft Wincheringen rief Kommunionkinder, Messdiener und Firmlinge auf, an dieser Aktion teilzunehmen und veranstaltete mit sechs Organisator*innen am 3. Oktober einen Sponsorenlauf auf dem Waldsportplatz Wincheringen. 16 Läufer*innen und zwei Radfahrer traten an, um Sponsoren für eine Spende zu gewinnen.