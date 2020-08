Bildung : Reinsfelder Schüler haben in zwei Wochen Sommerschule Versäumtes aufgeholt

Reinsfelder Schüler haben in zwei Wochen Sommerschule Versäumtes aufgeholt

Fünf Schüler, begleitet von zwei ehrenamtlichen Helfern, haben an der St.-Martinus-Schule in Reinsfeld zwei Wochen Sommerschule gemeistert. Foto: TV/Jörg Schönenberger

Reinsfeld Sommerschule erfolgreich dank Lehrern und Helfern.

(red) In den Ferien in die Schule gehen? Normalerweise ist das nicht gerade ein Sommertraum für Schülerinnen und Schüler. Trotzdem ist es laut den Verantwortlichen der St.-Martinus-Schule in Reinsfeld gelungen, dort zwei erfolgreiche Sommerschulwochen über die Bühne zu bringen. Dabei unterstützt haben die beiden ehrenamtlichen Helferinnen Anna-Maria Kiemen (Reinsfeld) und Romina Hoff (Beuren), die mit den Kindern abwechslungsreiche Lern- und Spielphasen gestalteten.