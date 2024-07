Sommerserie Was der Weinberg flüstert ...

Entlang des Saarburger Kammerforsts geht’s, durch saftige Wiesen und Felder Richtung Weinlage Irscher Sonnenberg. Fifty shades of green – 50 Schattierungen von Grün – leuchten in der üppigen Vegetation auf, und das ist nur eine grobe Schätzung. Die Stimmung steigt. In der Schutzhütte am Fuß des Sonnenberges wartet bereits die erste Erfrischung des Tages. Heimischer Viez und Viezsecco. Säuerlich, aromatisch, belebend. Den Saarländern schmeckt’s. Recht zahlreich sind sie vertreten, was vor allem an einer Gruppe junger Frauen liegt. Die wollen mit dieser Tour ihrer Freundin Julia den Abschied vom Junggesellinnendasein versüßen. Eine sogenannte Hen Party.