Polizei : Sondereinsatzkommando greift in Tawern zu

Sondereinsatzkommando greift in Tawern zu

Tawern Ein Sondereinsatzkommando der Polizei war am Mittwochmorgen in Tawern im Einsatz. Noch gibt die Polizei über die Hintergründe nichts bekannt.

Eine volksfreund.de-Leserin hat der Redaktion am Mittwochmorgen ein Foto von einem SEK-Einsatz in Tawern zugespielt. Die Spezialkräfte der Polizei hätten in der Trierer Straße zugegriffen, hieß es.