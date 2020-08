Post : Briefmarken-freunde erhalten Sonderstempel

Hermeskeil (red) Die Deutsche Post gibt anlässlich des Tags der jungen Briefmarkenfreunde 2020 in Hermeskeil am Sonntag, 9. August, einen eigens zu diesem Anlass erstellten Sonderstempel heraus.

Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Hanau ist mit Sonderpostfiliale am 09.08.2020 in der Zeit von10.00 bis 17.00 Uhr im Rheinland-Pfälzischen Feuerwehr-Museum, Am Neuen Markt 2 in Hermeskeil mit dem Sonderstempel vor Ort. Zusätzlich führt das Erlebnis: Briefmarken-Team sein Angebot an Briefmarkenmotiven und sonstigen Leckerbissen der Philatelie (Briefmarkenkunde) mit.