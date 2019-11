Musik : Songs von Simon & Garfunkel

Hermeskeil The Sound of Silence oder Mrs. Robinson aus dem Film „Die Reifeprüfung“: Die Formation Feeling Grooovy präsentiert in der Reihe Kultur(er)Leben ihr Programm mit Songs von Simon & Garfunkel am Samstag, 30. November, ab 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die drei ‚o’ in Grooovy stehen für Reinhard Irsch (Gesang), Werner Hertz (Gitarre/Gesang) und Jürgen Trunczik (Gitarre/Gesang).