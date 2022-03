Soziales : Sorgen und Hoffnungen der Kriegsflüchtlinge in Mandern – Dorfgemeinschaft richtet Wohnungen im Hauruck-Verfahren ein

Victoria Koslowa (Bild rechts) ist mit ihrem siebenjährigen Sohn nach Mandern geflüchtet. Foto: TV/Marion Maier

Mandern 46 Flüchtlinge aus der Ukraine haben in Mandern vorerst ein neues Zuhause gefunden. Was sie beschäftigt, was sie hoffen und wie die Manderner Dorfgemeinschaft dies alles ermöglicht hat.

Der kleine Mischa im Kinderwagen nuckelt ab und an an seinem Fläschchen, die Augen fallen ihm immer wieder zu. Er ist vor wenigen Tagen ein Jahr alt geworden. In seinem kurzen Leben hat er schon viel mitgemacht. Seine Großmutter steht hinter ihm am Wagen und blickt die Besucher traurig an. Ihre Tochter, so erzählt Angela Podhainaja, habe in Kiew im Krankenhaus gerade ein weiteres Kind bekommen. Der Säugling musste beatmet werden. Deshalb konnten Mutter und Baby nicht mit nach Deutschland. Sie sind mittlerweile in einer anderen ukrainischen Stadt im Krankenhaus, nicht mehr in Kiew, wo viele Schwangere wegen der Bombenangriffe im Keller untergebracht waren.

In einer Woche vier Häuser fit gemacht

Angela Podhainaja und ihr Enkel gehören zu den ersten ukrainischen Flüchtlingen, die nach Mandern gekommen sind. In dem Hochwaldort haben Gemeinde samt Gemeindearbeitern, Vereine und Feuerwehr in einer Hauruck-Aktion innerhalb von einer Woche vier leer stehende Häuser wieder bewohnbar gemacht. Zwei Familien wurden privat untergebracht. Ortsbürgermeister Tim Kohley sagt: „Um die 50 Leute helfen hier. Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Sie haben gestrichen, Fliesen verlegt, Möbel im Ort gesammelt, Stockbetten gekauft und aufgebaut, Küchen eingebaut, Toiletten repariert und erneuert und und und. Eine halbe Stunde, bevor die ersten Flüchtlinge am Sonntagabend ankamen, war die erste Wohnung fertig.

Einjähriger möchte nach Mutter im Video greifen

Angela Podhainaja ist mit Mischa per Zug und Bus nach Deutschland geflüchtet. Für den Kleinen sei das alles Stress gewesen, er habe Angst gehabt, sagt die Großmutter. Mischa wolle nun nichts essen. Bei diesen Worten fängt Podhainaja an, zu weinen. Sie wolle nach Hause, sagt sie leise. Als sie sich wieder gefangen hat, berichtet sie, dass ein Arzt Mischa spezielle Nahrung verschrieben habe. Zu ihrer Tochter hat Podhainaja wegen fehlendem Internet nur sporadisch Kontakt. Einmal hätten sie mit Video telefonieren können. Mischa habe nach seiner Mutter greifen wollen und nur den Bildschirm berühren können. Das sei für alle sehr traurig gewesen.

Julia Kaperyz und ihre Töchter sowie eine weitere Ukrainerin, die die Familie auf der Flucht aus der Ukraine kennengelernt hat, haben zusammen in Mandern Zuflucht gefunden. Foto: TV/Marion Maier

Der bunte Schriftzug „Welcome Ukraine“, dazu eine Sonne, ein Herz und ein Regenbogen haben Manderner Kinder auf ein Stofftuch gemalt, das gegenüber von einem der Häuser für die Flüchtlinge aufgehängt wurde. Ein weiteres schönes Zeichen. Klar ist jedoch: Es sind keine pflegeleichten Feriengäste, die die Dorfgemeinschaft beherbergt. Ortsbürgermeister Kohley berichtet, dass ein weiteres Kind und eine Frau mit Schwächeanfall bereits ärztlich behandelt werden mussten. Für jemand anderen müsse eine Krebstherapie organisiert werden.

Kohley kann auf den in Kell am See praktizierenden und aus Kiew stammenden Arzt Jurij Borodjanski zählen. Er behandelt seine Landsleute – auch wenn die Sache mit der Krankenversicherung, die alle Flüchtlinge nach ihrer Anmeldung erhalten sollen, noch nicht endgültig geklärt ist. Auch für die psychologische Betreuung hat Kohley nun jemanden gefunden.

Angela Podhainaja bangt um ihren Enkel, der nichts essen will. Foto: TV/Marion Maier

Tränen kommen der Ukrainerin, als sie von der Hilfe berichtet

In dem Haus, in dem Angela Podhainaja wohnt, sind sechs weitere Frauen untergekommen, alles Freundinnen. Eine von ihnen ist Victoria Koslowa, die mit ihrem Sohn, ebenfalls Mischa (7) geflüchtet ist. Die 49-Jährige berichtet, dass sie in Kiew häufig Schutz im Keller gesucht habe. Wasser und Strom habe es nicht mehr gegeben. Nahrungsmittel habe sie in einer Station ein paar Minuten entfernt noch bekommen. Dann die Flucht. Per Bus, in übervollen Zügen und auch zu Fuß ging es Richtung Polen.

Victoria Koslowa kommen die Tränen, als sie erzählt, wie ihr in der Bahn, in der die Menschen dicht an dicht gestanden hätten, geholfen wurde. Von den einen habe sie zu essen bekommen, von den anderen etwas zu trinken. In Polen seien die Menschen ebenfalls sehr hilfsbereit gewesen. Auch in Mandern sei sie für alles sehr dankbar. Doch Koslowas Gedanken sind weiter in der Ukraine. Ihre Mutter wollte das Land nicht verlassen. 200 Kilometer von Kiew entfernt hört sie nun die Bomben.

In Mandern muss sich Ortsbürgermeister Tim Kohley derweil um ganz andere Probleme kümmern. Einige der Flüchtlinge haben ihren Hund dabei – ein Stück Heimat. Eins der Tiere war krank. Kohley, der ebenfalls Hundehalter ist, hat die Fahrt zu einem Tierarzt organisiert. Dann sind die ukrainischen Gäste zwar vorangemeldet mit Hilfe von Fotos ihrer Pässe. Doch die endgültige Anmeldung bei der Verwaltung, die für staatliche Hilfsleistungen wichtig ist, steht noch aus. Die Feuerwehr übernimmt den Fahrdienst.

Dies ist eins der Häuser, das Vereinsmitglieder und Gemeindearbeiter unter Regie der Gemeinde wieder in Schuss gebracht haben. Die Häuser haben zuvor leer gestanden. Foto: TV/Marion Maier

Viele Helfer haben sich Urlaub genommen

Zudem muss die eine oder der andere der Ankömmlinge noch gegen Corona geimpft werden, die Schnelltests zu Beginn seien alle negativ gewesen. Viele der Helfer haben sich wie Kohley Urlaub genommen, um mitanzupacken. Gemeinsam wurde das Wochenende durchgearbeitet. Um Einkäufe zu finanzieren, haben die Vereine Geld gespendet. Jugendliche veranstalten Sammlungen im Dorf. Die Manderner haben nicht auf Zuschüsse gewartet, sie haben gehandelt.