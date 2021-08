Soziale Stadt : Der Netzwerker für die gute Sache in Karthaus - Was leistet eigentlich Quartiersmanager Dominik Schnith in Konz-Karthaus?

Der Netzwerker für die gute Sache in Karthaus - Was leistet eigentlich Quartiersmanager Dominik Schnith in Konz-Karthaus?

Konz Dominik Schnith ist Visionär, Macher und Versteher in einer Person. Als Quartiersmanager hat er das Programm Soziale Stadt Karthaus maßgeblich mitgeprägt. Ende 2022 läuft es aus. Ein Blick auf sein Wirken.

Dominik Schnith (41) wirkt überhaupt nicht wie ein typischer Manager: immer im Stress und nur seine Karriere im Blick. Der Familienvater (drei Kinder) vermittelt Ausgeglichenheit und Ruhe, ist leger gekleidet, hat in Trier Diplom-Pädagogik studiert, seinen Zivildienst bei der Caritas in Trier abgeleistet und wohnt seit 2010 in Temmels. Also dort, von wo aus ein Großteil der „anderen Manager“ morgens nach Luxemburg pendelt. Doch Schnith fährt in die entgegengesetzte Richtung. Seine Arbeitsstelle liegt in der Karthäuser Str. 64 im Konzer Stadtteil Karthaus. Hier, an der langstreckten Straße. ist erkennbar, wie die Eisenbahn die Entwicklung und das Wachstum der Stadt beeinflusst hat. Parallel mit dem Rückgang der Bedeutung der Bahn für Konz hat sich auch Karthaus zu einem Stadtteil mit zahlreichen Problemen wie niedrige Einkommen, mangelhafte Infrastruktur und Abschottung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen voneinander entwickelt.