Trier/Saarburg Aktuell betreibt die Bank 60 Geschäftsstellen. Eine Entscheidung über die künftige Zahl ist noch nicht gefallen.

Der Schreck war groß. Nachdem der Trierische Volksfreund Mitte April 2016 über anstehende Veränderungen beim Filialnetz der Sparkasse Trier berichtet hatte, ging es schnell. Zwei Wochen später stand dann fest, dass es bei 23 Filialen Veränderungen gibt. Sie wurden geschlossen wie Trier-St. Paulin, Igel oder Wellen, in Selbstbedienungscenter (SB) umgewandelt wie Ayl oder Mertesdorf oder wie im Fall der Filialen Euren und Trier-West/Römerbrücke an einem Standort zusammengefasst.

Zu einer angeblich jüngst präsentierten Streichliste mit konkreten Schließungskandidaten gibt es keine Auskunft des Landrats. Laut TV-Informationen sollen bis zu zehn Standorte betroffen sein. Welche Filialen konkret vor dem Aus stehen, ist wohl in Grundzügen schon besprochen worden, steht aber noch nicht fest. Es werde dem Vernehmen nach derzeit nach Lösungen gesucht, wie das in den betroffenen Kommunen kompensiert werden könne.

An der Zinspolitik hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Nimmt man die Kundenfrequenz als Maßstab, zeigt das Vorgehen der Sparkasse im Umgang mit der Corona-Pandemie, wohin die Reise gehen könnte. Die laut Bank sieben großen Filialen Theodor-Heuss-Allee, Simeonstraße und Viehmarkt in der Stadt Trier sowie die Filialdirektionen in Saarburg, Konz, Hermeskeil und Schweich öffneten als erste wieder. Die übrigen wie Tawern, Trierweiler und Trittenheim erst einige Tage später.