Freizeit : Spannende Erlebnisse trotz Corona – Ferienspaß der Verbandsgemeinde Hermeskeil diesmal in kleineren Gruppen unterwegs

Hermeskeil 40 Kinder haben in der vierten Ferienwoche die Verbandsgemeinde Hermeskeil und die Region erkundet. Wegen der Virus-Pandemie lief der Ferienspaß etwas anders als gewohnt ab.

(red) Unter ungewohnten Bedingungen, aber mit viel Vergnügen haben in der vierten Woche der Sommerferien Kinder die Ferienspaß-Aktion der Verbandsgemeinde Hermeskeil erlebt. Mit ehrenamtlichen Betreuern waren vom 27. bis 31. Juli etwa 40 Kinder unterwegs, um beispielsweise ihre heimischen Gewässer und die darin lebenden Tiere kennenzulernen. Es war der 20. Ferienspaß, organisiert vom VG-Jugendbüro. Bedingt durch die Corona-Pandemie gab es diesmal eine Einschränkung: Erstmalig waren die Teilnehmer in kleine Gruppen von maximal zehn Kindern eingeteilt, die an fünf Standorten in der VG Hermeskeil von den zahlreichen Helfern betreut wurden. Auf dem Programm standen kreative und actionreiche Aktionen. Die Teilnehmer bauten Insektenhotels, gestalteten Shirts oder Stofftaschen und versuchten sich am Körbe-Flechten. Zudem besuchten und erlebten die Gruppen das Freilichtmuseum in Konz-Roscheid, den Kletterpark in Kell am See, den Greifvogelpark in Saarburg und das Besucherbergwerk in Fell. Komplettiert wurde das Programm durch Referenten, die mit spannenden Aktionen die Gruppen besuchten. Es sei der „tatkräftigen Unterstützung“ von Eltern, Betreuern, Referenten und Institutionen zu verdanken, dass der Ferienspaß überhaupt in der derzeitigen Situation hätte organisiert werden können, lobte Jugendpfleger Dominic Krämer.