Die Baumaschinen legen los : Wie es mit dem Mehrgenerationenwohnen in Schillingen vorangeht

Wie es mit dem Mehrgenerationenwohnen in Schillingen vorangeht

Erster Spatenstich zum Mehrgenerationenprojekt im Herzen Schillingens. Was ist geplant und wie geht es jetzt weiter?

Drei Häuser mit sechs Wohneinheiten sollen dort entstehen, wo einst in Schillingen die Diskothek „Old Stag“ (deutsch: Alter Hirsch) gestanden hat. Jetzt beherrschen Baumaschinen des Investors Edwin-Simon Weiss aus Altenkirchen das 2500 Quadratmeter große Areal im Dorfkern von Schillingen.

Es ist ein Projekt, das für drei Generationen geeignet ist. „Da kann man als junge Familie einziehen und darin alt werden, denn alles ist barrierefrei gestaltet“, freut sich Ortschef Franzen, nach zwei Jahren Planungs- und Genehmigungsphase. In ehemaligen Kinderzimmern kann nach Jahrzehnten eine Pflege- oder Betreuungskraft wohnen. So weit wird in Schillingen vorausgedacht.