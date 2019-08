Tourismus : Ein Projekt mit „Weitsicht“ entsteht in Rascheid

Rascheid Der symbolische Startschuss für die Errichtung des neuen Aussichtsturms Nationalparkblick an der Königsfeldschleife ist gefallen. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen am 21. Oktober.

„Eigentlich war der Turm in der Nähe des Hermeskeiler Waldstadions geplant“, erinnerte Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil, an vergangene Diskussionen. Die Stiftung hatte sich dort jedoch zurückgezogen, weil die Stadtpolitiker nicht zu 100 Prozent hinter der Idee gestanden hatten. Die Gemeinde Rascheid sprang ein. Die Planungen für den Turm wurde anschließend mehrmals modifiziert. Eine Fahrt nach Hessen, wo ein Turm besichtigt wurde, brachte Gewissheit: 17 Meter hoch und mit acht Ecken – so soll der Turm aussehen. „Das ist ein Projekt mit Weitsicht, in doppelter Hinsicht“, urteilte Heck.