Trauerarbeit : Spaziergang für Trauernde

Hermeskeil Mit einem Spaziergang sollen Trauernde ihre Verluste gemeinsam bearbeiten können.

Einen Winterspaziergang für trauernde Menschen bietet die Trauer AG des Ambulanten Hospiz Hochwald an. Der Spaziergang startet am Samstag, 11. Januar, um 15 Uhr am Hospiz in der Koblenzer Straße 6 in Hermeskeil. Die Teilnehmer sind etwa ein bis zwei Stunden unterwegs. Das Angebot soll den Trauernden bei der Bewältigung ihrer Trauer helfen. Der Schwierigkeitsgrad ist gering. Im Anschluss laden die Organisatoren zu Kaffee und Kuchen ein.