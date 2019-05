Kommunalwahl : SPD im Stadtrat Hermeskeil holt auf und zieht gleich mit CDU

Hermeskeil Die Christdemokraten verlieren ihren Status als stärkste Fraktion im Hermeskeiler Stadtrat. Die SPD gewinnt zwei Mandate hinzu und kommt wie die CDU auf acht Sitze und 36,5 Prozent der Stimmen. Die FWG wird drittgrößte Kraft, gefolgt von BfB und der Linken.

Somit gibt es wie zuletzt keine klaren Mehrheiten im 22-köpfigen Stadtgremium. Allerdings deutet sich an, dass die SPD weiter die Zusammenarbeit mit FWG, BfB und den Linken suchen wird. „Mit acht Sitzen wird es natürlich einfacher, Mehrheiten zu finden und sachbezogene Politik zu betreiben“, sagt René Treitz, bisheriger SPD-Fraktionschef am Montag. Das Abschneiden der Sozialdemokraten findet er überragend. „Wir haben seit 2009, wo wir fünf Sitze hatten, eine enorme Steigerung hingelegt. Das zeugt davon, dass die Hermeskeiler wirklich eine Veränderung wollen.“ Die Riege der „altgedienten Hasen“ in der SPD-Fraktion werden laut Treitz voraussichtlich zwei neue, junge Bewerber verstärken: „Mit der Mischung bin ich sehr zufrieden.“