Stadt steht finanziell gut da Braucht Konz hauptamtliche Kräfte, die das Ehrenamt unterstützen?

Konz · Erstmals seit Jahren sieht der Haushalt der Stadt Konz recht gut aus. Die Sozialdemokraten wollen deshalb Geld in neue Stellen investieren und so der Wirtschaft und den Vereinen helfen. Warum die Idee bei anderen Parteien nicht so gut ankommt.

22.03.2024 , 06:55 Uhr

Wie viel Geld kann die Stadt Konz ausgeben? Darüber diskutieren die Fraktionen im Stadtrat. Foto: dpa/Monika Skolimowska