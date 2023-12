Querschnittsgelähmt nach Unfall Wie eine 90.000-Euro-OP dieser Polizistin weiterhelfen soll

Bisher konnte sie das vermeiden, auch dadurch, dass sie unermüdlich an sich arbeitet. Sie hat sich jetzt beispielsweise eine Art Crosstrainer, der mit Luftwiderstand funktioniert, besorgt, und arbeitet damit. Aber sie kommt nicht allein drauf und wieder runter, also muss jemand da sein und unterstützen. „Ich habe wirklich Freunde und Familie, auf die ich mich verlassen kann, aber ich möchte deren Hilfe auch nicht überstrapazieren. Deshalb will ich weiter an meiner Selbstständigkeit arbeiten.“