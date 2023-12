Best of 2023 Wie eine 90.000-Euro-OP dieser Polizistin weiterhelfen soll

Jessica Hentrich, die in Hermeskeil als Streifenpolizistin tätig war, hatte vor mehr als zwei Jahren einen schweren Reitunfall. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt und kann auch mit den Händen nicht mehr greifen. Eine Operation soll ihr helfen, zu stehen und kleine Strecken gehen zu können. Doch dafür braucht es finanzielle Unterstützung. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

24.12.2023 , 11:46 Uhr

Jessica Hentrich mit ihrem Kollegen Tim Kohley. Foto: Jessica Hentrich

Von Christina Bents

Auf den ersten Blick wirkt Jessica Hentrich selbstständig und sportlich. Doch dann fällt der Rollstuhl auf, und dass sie mit ihren Händen nichts greifen kann. Eine Querschnittslähmung nach einem Reitunfall im September 2021 ist der Grund dafür.