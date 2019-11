Hilfsaktion : Spendenaufruf: Päckchen packen für Menschen in Not

Überwinterungshilfe: Die Johanniter Weihnachtstrucker bringen Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu Bedürftigen in Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, der Ukraine und Bulgarien. Foto: Johanniter/Marion Martin Johanniter

Konz/Hermeskeil/Trier/schweich/Bitburg Große Paketsammelaktion für Menschen, die es im Winter besonders schwer haben: Die Johanniter unterstützen zum dritten Mal Hilfsbedürftige in Südosteuropa.

Mehr als 57 000 Pakete aus ganz Deutschland kamen 2018 zusammen bei der Paketsammelaktion der Johanniter, 660 waren es im Johanniter Regionalverband Trier-Mosel. Die evangelische Hilfsorganisation bittet auch in diesem Advent wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundversorgungsgütern zu spenden.

Die Pakete verteilen ehrenamtliche Helfer an notleidende Kinder, Familien, alte und behinderte Menschen in Südosteuropa. „Es ist einfach großartig, wie viel Unterstützung wir in der Region bekommen! Manche packen nun schon im dritten Jahr mit für die Johanniter-Weihnachtstrucks und es gehört schon zur Vorweihnachtszeit wie das Plätzchenbacken“, sagt der Trierer Regionalvorstand Daniel Bialas.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten dann laut den Organisatoren mehr als 100 ehrenamtliche Weihnachtstruck-Fahrer zusammen mit zahlreichen Helfern ihre mehrtägige Reise zur Verteilung nach Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, in die Ukraine und erstmals nach Bulgarien. „Auch in Europa gibt es viele Gegenden, in denen arme Menschen unter einfachsten Bedingungen und mit knappen Lebensmitteln gerade im Winter kaum über die Runden kommen“, sagt Bialas, „doch nicht nur die Lebensmittel als solche sind wichtig. Die Hilfe und das Wahrnehmen der Situation bedeuten den Menschen sehr viel.“

Bis Montag, 16. Dezember, können Packkartons erworben und Pakete abgegeben werden, so beispielsweise in der Trierer Loebstraße 15, in der Waldracher Bahnhofstraße 3, in den Evangelischen Gemeindezentren in Ehrang (Ehranger Straße 216) und Schweich (Martinstraße 1), im Sozialraumzentrum Hermeskeil (Schulstraße 6a, Seiteneingang), bei Tortechnik Schilz in Bitburg (Daimlerstraße 8), der Familie Hohlfelder-Pohl in Sülm (Denkmalstraße 1) oder im Kaufland Konz (Saar-Mosel-Platz 2).

Im Konzer Kaufland laden die Johanniter zum Start des Sammelzeitraums am Samstag, 23. November, von 10 bis 18 Uhr die Kunden vor Ort ein, Pakete zu füllen und ins Gespräch zu kommen.