Bauarbeiten : Arbeiten an Kreisel: B 51 bei Konz ab Mittwoch gesperrt

Konz Eines der wichtigsten und größten Konzer Straßenbauprojekte startet mit einer Vollsperrung, die voraussichtlich fünf Tage dauert. Acht weitere Bauabschnitte folgen. Ziel: den Möbel-Martin-Kreisel leistungsfähiger machen.

Eines der wichtigsten Straßenbauprojekte für die Stadt Konz beginnt am Mittwoch, 3. März. Die erste von insgesamt neun Bauphasen am Möbel-Martin-Kreisel beginnt an diesem Tag mit einer Vollsperrung, die laut einem Sprecher des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Trier um 8.30 Uhr eingerichtet wird. Der überörtliche Verkehr wird deshalb ab Trier weiträumig über die Bundesstraßen 268 und 407 Richtung Saarburg umgeleitet. Innerörtlich ist eine Umfahrung über die Kreisstraße 134 möglich (siehe Grafik).