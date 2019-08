Infrastruktur : Sperrung in Kell wegen Austausch von Pflastersteinen

Kell Das Betonsteinpflaster auf der K 75 in Kell am See wird voraussichtlich ab Mittwoch, 28. August, ausgetauscht. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, ist dafür eine Sperrung notwendig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken