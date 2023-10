Bauarbeiten Sperrung in Konz: Arbeiten dauern länger

Konz · An der Einmündung der Schiller- in die Granastraße in Konz brauchen die Baufirmen wohl etwas mehr Zeit als ursprünglich geplant. Woran das liegt und was noch getan werden muss.

09.10.2023, 06:43 Uhr

Die Bauarbeiten am Knotenpunkt Schiller-/Granastraße in Konz verzögern sich um weitere anderthalb bis zwei Wochen. Der Grund: zusätzliche Probleme mit alten Leitungen. Foto: Dieter Soltau

Seit zwei Monaten laufen die Bauarbeiten am Knotenpunkt Grana-/Schillerstraße in Konz. Dort erneuert eine Firma im Auftrag der Stadt nicht nur die Ampel, die Bürgersteige und den Straßenraum. Auch Tiefbauarbeiten stehen an. Und genau das ist der Knackpunkt dafür, dass es zu Verzögerungen bei dem Projekt, das eigentlich im Oktober abgeschlossen werden sollte, kommt.