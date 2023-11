Bauprojekt Schwere Maschinen asphaltieren Granastraße in Konz

Schwere Maschinen und zahlreiche Arbeiter rackern sich am Freitagvormittag in der Innenstadt von Konz ab. Sie tragen die neuen Asphaltschichten auf der Grana- und der Schillerstraße auf. Das ist einer der letzten Schritte bei den Arbeiten am wohl wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Saar-Mosel-Stadt. Die Vollsperrung des Bereichs, durch den an normalen Tagen bis zu 17.000 Fahrzeuge täglich rollen, soll nächste Woche Geschichte sein. So verkündet die Konzer Verwaltung am Freitag auf ihrer Facebook-Seite: „Die Asphaltierung läuft. Nächste Woche wird sie abgeschlossen, die Ampel wird aufgestellt und zum Schluss sind die Markierungsarbeiten dran.“