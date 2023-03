Lösung für Obermosel in Sicht Gesperrte Brücke bei Wincheringen: Neue Verkehrsführung kommt - aber erst später

Über den Vorschlag, den Verkehr so zu führen, hat der TV schon am 11. Februar berichtet. TV-Leser Berthold Backes aus Ayl hatte sich damit per E-Mail an die Redaktion gewandt, dass es sinnvoll sei, den Verkehr morgens schwerpunktmäßig in Richtung Luxemburg und nachmittags in Gegenrichtung fließen zu lassen. Damals haben sich die zuständigen Behörden in Deutschland und Luxemburg aus Sicherheitsgründen noch gegen eine solche Lösung ausgesprochen. Sie hielten die Gefahr, dass Geisterfahrer den Verkehr gefährden, für zu hoch.