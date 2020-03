Kostenpflichtiger Inhalt: Haftbefehl erlassen : Spezialeinsatzkommando nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Tawern fest (Update)

Foto: privat

Tawern Nach dem Einsatz eines Spezialkommandos der Polizei in Tawern am Mittwochmorgen sind nun die Hintergründe bekannt: Ein Pärchen wurde festgenommen. Während die Frau wieder auf freiem Fuß ist, soll der 39-jährige Mann dem Haftrichter vorgeführt werde, weil er am 9. Februar einen Brand in Konz gelegt haben soll.

Drei Zivilfahrzeuge mit Blaulicht, weitere Autos und fünf vermummte Männer sind auf dem leicht unscharfen Foto zu sehen, das eine Zeugin am Mittwochmorgen dem Trierischen Volksfreund zuspielt. Auf Nachfrage gibt die Polizei-Pressestelle bekannt, dass das Bild den Einsatz eines Spezialkommandos in der Trierer Straße in Tawern zeigt. Die erste Meldung von dem Einsatz verbreitet sich rasend schnell im Internet. Die Hintergründe lässt die Polizei jedoch lange offen. Eine volksfreund.de-Anfrage beantwortet sie zunächst nicht.

Details gibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums am Nachmittag erst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier per Pressemeldung bekannt. Die Einsatzkräfte haben demnach einen Mann und eine Frau festgenommen. Der 39-jährige Mann stehe im Verdacht, am 9. Februar einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Konzer Wohngebiet Karthaus gelegt zu haben. „Umfangreiche Ermittlungen haben die Polizei auf die Spur des 39-Jährigen geführt“, heißt es weiter. Der Mann habe früher in dem Haus in Konz gelebt.

Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen, 9. Februar, gegen 2.20 Uhr zu dem Kellerbrand in dem Mehrfamilienhaus aus. Weil dort starker Rauch aus dem Keller aufstieg, mussten die Wehrleute 19 Bewohner aus dem Haus retten. Sie wurden in der benachbarten Pension untersucht und vom Rettungsdienst versorgt.

Die Staatsanwaltschaft Trier hatte vor dem Spezialeinsatz einen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen erlassen. Das Einsatzkommando habe den Mann und seine 36-jährige Partnerin am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in Tawern festgenommen, heißt es. Die Frau sei mittlerweile wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der 39-Jährige soll am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt werden.