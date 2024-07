Kreistag konstituiert sich Frauen auf dem Vormarsch? Präsidium des Kreistags Trier-Saarburg erstmals zur Hälfte weiblich (Bilder)

In Saarburg, wo sich vor den Sommerferien sonst keine Räte formieren (weder auf VG-Ebene noch auf Stadt- oder Gemeindeebene) hat sich der neue Kreistag Trier-Saarburg gebildet. Das Gremium musste an die Saar ausweichen, weil der Sitzungssaal in Trier wegen Umbauarbeiten noch geschlossen ist. Landrat Stefan Metzdorf hat die 50 Ratsmitglieder der neun Gruppierungen (CDU, SPD, Grüne, AfD, FDP, Freie Wähler, Linke und die zu einer Fraktion zusammengeschlossenen FWG/BfB) per Handschlag verpflichtet.