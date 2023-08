Sprengung im Steinbruch bei Palzem Wenn der Sprengmeister zwei Mal hupt, wird es ernst (Fotos und Video)

Auf dem Weg dorthin wird Helfen angefunkt: alles klar? Erst als er sein O.k. gibt, fährt der Sprengmeister fort. Er hat sich mittlerweile in den Zündbunker zurückgezogen, einer Art große Tonne, die 150 Meter vom Sprengort entfernt Schutz gegen herabfallende Steine bietet. Dort hupt er zwei Mal kurz hintereinander mit einem Drucklufthorn. Am Beobachtungspunkt folgen zähfließende Sekunden in Erwartung des großen Knalls. 11.27 Uhr: Ein dumpfes Grollen ist zu hören, etwa so laut wie ein mittellauter Donner. Gleichzeitig ist ein kleiner Stoß in den Füßen zu spüren. Ein Stück der Abbruchkante stürzt rasant in sich zusammen, Staub steigt auf.