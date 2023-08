Nachgefragt Sprengung im Steinbruch Palzem: Wovon die Stärke der Erschütterungen abhängt

Um andere Geräusche der Arbeiten im Steinbruch, nämlich das Piepen von Radlader und Muldenkipper beim Rückwärtsfahren zu verringern, hat Helfen Warnsysteme bestellt, die quäken statt zu piepen, was weniger durchdringend sein soll. „Das ist sechs Wochen her, aber die Ersatzteile sind noch nicht geliefert“, sagt er. Zu den Arbeitszeiten stellt er fest: „In der Produktion vorne zur Straße hin wird in zwei Schichten von 6 bis 22 Uhr gearbeitet. Hinten im Steinbruch können wir nur in einer Schicht arbeiten.“ Das erfolge flexibel zwischen 7 und 15 Uhr wie derzeit, aber zuweilen auch zwischen 12 und 20 Uhr. Vor allem die Geräusche im hinteren Steinbruch waren im laufenden Genehmigungsverfahren zur Steinbrucherweiterung auf Kritik der Bürgerinitiative gestoßen. Zu dem Verfahren versichert Geschäftsführer Johannes Merkert: „Wir werden alle Einwendungen, die sinnvoll und machbar sind, umsetzen in einem leicht geänderten Konzept.“