Einsatz Sprung von Brücke? Einsatzkräfte suchen nach Mensch bei Konz

Konz · Kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Mosel in Konz ausgerückt. Dort soll ein Mensch in den Fluss gesprungen sein. Gefunden wurde er bisher nicht.

20.04.2023, 14:06 Uhr

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften hat am 19. April spätabends erfolglos nach einem Menschen in der Mosel bei Konz gesucht. Zuvor hatten Zeugen von einem angeblichen Sprung von der Eisenbahnbrücke berichtet. Foto: Feuerwehr Konz/Daniel Petry