Volksfest : Wasserliescher feiern ihre St.-Aper-Kirmes

Wasserliesch Die St.-Aper-Kirmes in Wasserliesch steht an. Von Freitag bis Montag, 13. bis 16. September, wartet auf die Einheimischen und Besucher des Obermoselorts ein buntes Programm. Freitags wird die Kirmes um 19 Uhr eröffnet.

Es folgt ein Konzert des Musikvereins und eine Weinprobe der Güter Giwer-Greif (Wasserliesch) und Bamberg (Oberbillig). Samstags ist für 11 Uhr ein Flohmarkt geplant. Ab 15 Uhr öffnen die Kirmesstände. Um 20 Uhr spielt die Band Envivo. Am Sonntag ist um 10.30 Uhr ein Festhochamt in der Kirche. Ab 11 Uhr beginnt das Treiben auf dem Kirmesplatz. Für 12 Uhr bereitet der Karnevalsclub Wasserliesch das Mittagessen vor. Um 13 Uhr und um 15 Uhr gibt es Fußballspiele jeweils der ersten und zweiten Mannschaften von Wasserliesch-Oberbillig gegen Freudenburg. Ab 14 Uhr verkauft die Frauengemeinschaft Kaffee und Kuchen. Zwischen 15 und 17 Uhr sorgt der Liescher Bühnenspaß für die Kinderbelustigung. Ein Konzert des Musikvereins (17 Uhr) und eine Tombola (18.30 Uhr) runden das Programm ab. Am Montag geht es um 15 Uhr mit dem Seniorentreff los. Für Unterhaltung sorgt Ewald Schu, der komödiantische Lieder der 1920er Jahre vorträgt.