Völkerverständigung : Zwei Länder, zwei Feste und doch alle gemeinsam: Nittel und Machtum feiern St.-Rochus-Kirmes und Wäin-Schmaachen

Sie machen sich ehrenamtlich viel Arbeit: die Organisatoren der Weinkirmes in Nittel um Ralf Kienzle (Mitte) mit Weinmajestäten. Foto: DT

Nittel Umrahmt von Weinbergen und nur mit der Mosel dazwischen: Am Wochenende finden die beiden benachbarten Feste St.-Rochus-Kirmes in Nittel und Wäin-Schmaachen im luxemburgischen Machtum wieder statt. In diesem Jahr gibt es einige Neuheiten.