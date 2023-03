Überraschende Wendung „Rettung“ auf den letzten Drücker: So schafft Hermeskeil doch noch einen Haushalt ohne Defizit

Turbulent ist das Wort, das in der Stadtratssitzung am Dienstagabend wohl am häufigsten fällt. Denn die zwei Tage vor der entscheidenden Debatte über den Hermeskeiler Haushalt für 2023 waren offenbar ziemlich aufregend. Fast stündlich habe sich das Zahlenwerk verändert, sagt Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) und stellt fest: „So viel Chaos habe ich vor einer Haushaltssitzung noch nie erlebt.“