Prüfung : Stadt Konz lässt eine private Firma alle Hunde zählen

Konz Verwaltung lässt Hundebestand durch professionelle Firma überprüfen

Mit der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre Liebe zum Tier entdeckt. Vor allem Katzen und Hunde sind gefragt. Aktuell sind in der Stadt Konz 1084 Hunde angemeldet, davon 942 Ersthunde, 115 Zweithunde, sieben Dritthunde, 19 Hunde mit Steuerermäßigung und ein gefährlicher Hund. Es sind aber nicht nur „gefühlt“ mehr Hunde unterwegs, denn nach Angaben des Verbands für das deutsche Hundewesen (VDH) sind im Jahr 2020 rund 20 Prozent mehr Hunde gekauft worden als in den Jahren davor. Deshalb kündigt die Stadt Konz eine Hundezählung an. Aus Sicht der Verwaltung ist eine professionelle Hundezählung die einzige Möglichkeit, um Gerechtigkeit unter den Haltern zu schaffen.