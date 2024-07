Neue Markierung Wie die Stadt Konz das Tempo aus dem Verkehr rausnehmen will

Die Straße Konzerbrück führt schnurstracks vom Kreisel an der Rudolf-Diesel-Straße in Könen in Richtung der Saarbrücke. Die Gewerbegebäude auf der linken Seite sind von der Straße abgerückt. Rechts gibt es an der Straße auf einem mehrere hundert Meter langen Abschnitt keine Bebauung. Vor Inbetriebnahme der Könener B51-Umgehung war die Straße zudem eine Bundesstraße. Dementsprechend breit sind die Fahrbahnen. Letztlich lädt die Straße samt Umgebung zum Schnellfahren ein. Erlaubt sind jedoch nur 50 Kilometer pro Stunde. Das ist die Ausgangssituation, mit der sich die Stadt Konz seit einigen Jahren herumschlägt.