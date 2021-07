Veranstaltung : Stadt Saarburg plant Alternative zum Saarweinfest im Landratsgarten

Der Landratsgarten in Saarburg auf dem Schlossberg: Auf der Terrasse sollen Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden. Foto: TV/Costin Dobai

Saarburg Zum zweiten Mal wurde das größte jährliche Fest in Saarburg abgesagt. Stattdessen soll es nun im August ein kleines Wein-Event geben: Der Landratsgarten wird an drei Donnerstagen zum Weinratsgarten.

Tausende Menschen strömen nach Saarburg, wenn dort am Staden das Saarweinfest gefeiert wird. Bereits im vergangenen Jahr wurde das beliebte Fest wegen Corona abgesagt. In diesem Jahr das gleiche. Doch das wollten die Verantwortlichen der Stadt nicht einfach so hinnehmen.Sie haben Winzer, Gastronomen und Künstler angesprochen, um gemeinsam eine Alternative zu erarbeiten. Gefeiert wird nun in kleinerem, aber längerem Format und zwar in den drei Donnerstagen, 12., 19. und 26. August, im Landratsgarten auf dem Schlossberg.

Der Garten rund um den Turm Belvedere soll dann zu einem eleganten, sommerlich beleuchteten Weingarten verwandelt werden. An den drei Donnerstagen werden von 18 bis 22 Uhr Saarburger Winzer und ein lokaler Gastronom Wein und kulinarische Leckerbissen kredenzen. Dazu gibt es Musik von regionalen Musikern. Im Weinratsgarten werden dazu Sitzgelegenheiten auf der 2020 neu gestalteten Veranstaltungsterrasse verteilt. Bürgermeister Jürgen Dixius ist froh, „dieses schöne Areal mit dem außergewöhnlichen Ausblick nun für alle Bürgerinnen und Bürger sowie und Besucherinnen und Besucher nutzbar zu machen.“ Für viele sei das Saarweinfest alljährlich eine Möglichkeit, Bekannte und Freunde zu treffen, sagt Beigeordneter Johannes Kölling. Deshalb sei es ihnen wichtig gewesen, eine Alternative anzubieten.

Doch warum wurde ausgerechnet der Donnerstag als Veranstaltungstag ausgewählt? Stadtsprecherin Sandra Gehlen sagt: „An den Wochenenden ist die Stadt Saarburg gut besucht, Veranstalter und Kultureinrichtungen haben nach langer Durststrecke ihre Veranstaltungen für die Wochenenden bereits terminiert und viele Gastronomen haben bei vollen Außenterrassen an den Wochenenden wenig Zeit. In den Sommermonaten sind viele aber auch schon donnerstags in Ausgehlaune. Daher haben wir uns für mehrere Veranstaltungen am Donnerstag entschieden.“

Die teilnehmenden Winzer, Gastronomen und Künstler:

Donnerstag, 12. August: Weingut Dr. Wagner, Jörg Linden, Linden’s Restaurant, Musik: Jennifer Waack

Donnerstag, 19. August: Weingut Forstmeister Zilliken, Joachim Russo: Zunftstube, Musik: Jürgen Trunczik

Donnerstag, 26. August: Weingut Armin Appel & SaarWeinGut Peter Burens – Vincenzo Di Tuoro, Burgrestaurant, Musik: Brass-Ensemble des Munsikvereins Beurig

Tickets und Infos: Tickets gibt es für fünf Euro (zuzüglich Gebühren) über die Internetseite www.saarburg.de/weinratsgarten.

Für Rückfragen: veranstaltungen@saarburg.de