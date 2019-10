Tourismus : Alle sollen den Ausblick auf Saarburg genießen können

Saarburg Im November werden die Arbeiten für den Lift an der Bergstation der Sesselbahn beginnen. Auf dem Warsberg entsteht ein rollstuhlgerechter Spazierweg.

In den Sommermonaten verwandelt sich Saarburg zu einem Ausflugsmekka. Zwischen Leuk, Saar und Burg tummeln sich sowohl Menschen aus der Region als auch Besucher aus aller Welt, die das Flair der Altstadt genießen. Besondere Ausblicke bieten sich vom Warsberg aus, der mit der Sesselbahn an die Stadt angebunden ist.

Für Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Menschen, aber auch für Familien mit Kinderwägen ist es bislang schwer, mit dem Lift auf die Anhöhe zu gelangen, da am Ausstieg eine steile Treppe die letzten Meter hinaufführt. Die Stadt Saarburg möchte den Panoramablick allen Menschen zugänglich machen und die Sesselbahn sowie den Bereich rundherum barrierefrei gestalten. Deshalb wird eine Aufzugsanlage an der Bergstation gebaut. In Zukunft sollen Fahrgäste zwischen Stufen und einem modernen Lift wählen können, um die letzten Meter auf das Erlebnis- und Freizeitplateau Warsberg zurückzulegen.

Derzeit können keine Elektro-Rollstühle mit der Seilbahn transportiert werden, doch auch das wird sich ändern: Die Sesselbahn hat die Entwicklung von passenden Transportgehängen in Auftrag gegeben, von denen mehrere angeschafft werden sollen, um auch Gruppen von Rollstuhlfahrern befördern zu können.