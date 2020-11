Digitalisierung : Stadt und VG Konz bekommt bessere Breitbandversorgung

Konz In der Stadt Konz und den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Konz wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Fördermaßnahmen initiiert, um die Breitbandversorgung der Bevölkerung zu verbessern.

Alexander Queins bündelt alle eingehenden Anfragen und wird diese Informationen dem Landkreis mitteilen. Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Herr Queins telefonisch unter 06501/83-181. Ihre Meldung per E-Mail geben Sie bitte an breitband@konz.de ab. Bitte geben Sie dabei Name, Adresse und die von ihnen gemessene download-Geschwindigkeit an.