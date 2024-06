Neues Angebot gestartet Plattenspieler und Werkzeug zum Ausleihen? Das gibt es jetzt in der Bücherei Hermeskeil

Hermeskeil · Manche Dinge braucht man nur selten oder will sie erst testen, bevor man sie gleich kauft: Die Stadtbücherei in Hermeskeil bietet jetzt 40 solcher Gegenstände zum Ausleihen an – von der Nähmaschine bis zum Wurfspiel für den Garten. Was es in der neuen „Bibliothek der Dinge“ noch zu entdecken gibt.

Ausleihen statt kaufen ist das Motto in der Stadtbücherei Hermeskeil, das ab sofort nicht mehr nur für Bücher gilt: Marion Adams (links) und Sandra Cäsar zeigen, was die neue „Bibliothek der Dinge" alles im Angebot hat - vom Schallplattenspieler bis zum praktischen Werkzeug. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber